الإطاحة بعدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة وممارسة التفحيط بتبوك

قبضت شرطة منطقة تبوك على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة في مدينة تبوك بحي الروضة وممارسة التفحيط.

إحالة للنيابة العامة

وحسب بيان للأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.