Icon

تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية Icon جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضبط 15305 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وموجبة للتوقيف

2022-12-24 الساعة 1:32
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وموجبة للتوقيف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 21 / 5 / 1444 هـ الموافق 15 / 12 / 2022 م حتى 27 / 5 / 1444هـ الموافق 21 / 12 / 2022 م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15305) مخالفين، منهم (8816) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3935) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2554) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
Img

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

Img

آخر تطورات عملية إزالة الأحياء في جدة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (560) شخصًا، (57%) منهم يمنيو الجنسية، و(36%) إثيوبيو الجنسية، و(7%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (95) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (19) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (42569) وافداً مخالفًا، منهم (40614) رجلاً، و(1955) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (33128) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2330) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12258) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...
حصاد اليوم

كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...

حصاد اليوم
وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...
حصاد اليوم

وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16

الرياضة
إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...
الرياضة

إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...

الرياضة
سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان
السعودية اليوم

سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان

السعودية اليوم
المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...
السعودية اليوم

المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...

السعودية اليوم
عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس
العالم

عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس

العالم