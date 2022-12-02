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بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

الإطاحة بـ5 مخالفين لنظام البيئة

2022-12-02 الساعة 4:30
الإطاحة بـ5 مخالفين لنظام البيئة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق المدينة المنورة وتبوك والشرقية، 5 مخالفين لنظام البيئة، 4 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 5 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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