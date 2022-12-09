الإطاحة بمتهور قاد مركبة عكس السير بحائل

قبضت شرطة منطقة القصيم، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض وشرطة منطقة حائل على مواطن لسرقته لوحات مركبة واستخدامها على مركبته والسير بها باتجاه معاكس بتهور وسرعة عالية.

توثيق على مواقع التواصل

وأوضح بيان للأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، أن المواطن عرضّ سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.