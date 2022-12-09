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تم إحالته إلى النيابة العامة

الإطاحة بمتهور قاد مركبة عكس السير بحائل

2022-12-09 الساعة 3:37
الإطاحة بمتهور قاد مركبة عكس السير بحائل
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة القصيم، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض وشرطة منطقة حائل على مواطن لسرقته لوحات مركبة واستخدامها على مركبته والسير بها باتجاه معاكس بتهور وسرعة عالية.

توثيق على مواقع التواصل

وأوضح بيان للأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، أن المواطن عرضّ سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مواطن بالقصيم

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