الإطاحة بمقيم بحوزته 120 كجم قات في بيشة

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تمكن مركز الضبط الأمني في جمعور بمحافظة بيشة في منطقة عسير، اليوم، من القبض على مقيم من الجنسية الهندية، وبحوزته 120 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، كانت مخبأة داخل مركبته.
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص.