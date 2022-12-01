الإطاحة بمقيم بحوزته 120 كجم قات في بيشة

تمكن مركز الضبط الأمني في جمعور بمحافظة بيشة في منطقة عسير، اليوم، من القبض على مقيم من الجنسية الهندية، وبحوزته 120 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، كانت مخبأة داخل مركبته.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص.