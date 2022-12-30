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ضبط السلاح المستخدم

الإطاحة بمواطنين أحدهما أطلق النار في الهواء والآخر وثق

2022-12-30 الساعة 4:51
الإطاحة بمواطنين أحدهما أطلق النار في الهواء والآخر وثق
المواطن -واس

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قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على مواطنين، لإطلاق أحدهما النار في الهواء من داخل مركبته في أحد أحياء المحافظة، والآخر لتوثيقه ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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