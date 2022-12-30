الإطاحة بمواطنين أحدهما أطلق النار في الهواء والآخر وثق

قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على مواطنين، لإطلاق أحدهما النار في الهواء من داخل مركبته في أحد أحياء المحافظة، والآخر لتوثيقه ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.