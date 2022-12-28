الإطاحة بمواطن بتهمة السطو على محل تجاري ومحطة وقود بتبوك

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ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن بتهمة السطو على محل تجاري.
وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم ضبط المواطن لسطوه على محل تجاري ، ومحطة وقود.
وأضاف الأمن العام، أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.