الإطاحة بمواطن بتهمة السطو على محل تجاري ومحطة وقود بتبوك

ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن بتهمة السطو على محل تجاري.

سطو على محل تجاري

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم ضبط المواطن لسطوه على محل تجاري ، ومحطة وقود.

الإحالة للنيابة العامة

وأضاف الأمن العام، أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.