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إحالة المخالفين إلى النيابة العامة

الإطاحة بمواطن نقل 10 إثيوبيين مخالفين لنظام الحدود

2022-12-07 الساعة 4:49
الإطاحة بمواطن نقل 10 إثيوبيين مخالفين لنظام الحدود
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العيدابي في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

إحالة للنيابة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

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عقوبات

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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