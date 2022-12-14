الإطاحة بمواطن ومقيم استغلا رواسب البيئة بمكة

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية السودانية ومواطن لاعتدائهما على البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتسليمهما لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن الاعتداءات

وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.