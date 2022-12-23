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سيقود المنتخب المدرب سعد الشهري

الإعلان عن قائمة الأخضر المشاركة بخليجي 25 الثلاثاء المقبل

2022-12-23 الساعة 11:53
الإعلان عن قائمة الأخضر المشاركة بخليجي 25 الثلاثاء المقبل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن قائمة الأخضر المشاركة بكأس الخليج “خليجي 25” يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد” اليوم الجمعة أن المدرب سعد الشهري سيقود منتخبًا مكونًا من لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي واللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق الأول لأنديتهم بالدوري السعودي للمحترفين.

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قرعة البطولة، كانت أُقيمت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى.

موعد انطلاق البطولة

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023، حيث تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

وجاءت قرعة خليجي 25 كالتالي؛ الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم كلًّا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

الكويت الأكثر تتويجًا

ويُعد منتخب الكويت الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج برصيد 10 مرات حيث كان اللقب الأخير عام 2010.

يذكر أن منتخب البحرين كان تُوج بـ خليجي 24 في عام 2019 على حساب المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

 

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