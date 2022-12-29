Icon

جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تُقام في العراق بشهر يناير

الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25 السبت

2022-12-29 الساعة 11:55
الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25 السبت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن قائمة الأخضر المشاركة بكأس الخليج “خليجي 25” بعد غدٍ السبت.

وذكر الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد” اليوم الخميس أن المدرب سعد الشهري سيقود منتخبًا مكونًا من لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي واللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق الأول لأنديتهم بالدوري السعودي للمحترفين، بحيث لا يتأثر مشوار الأندية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيلة الأخضر

وأضاف الفراج: “عناصر المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج ستكون مكونة من عناصر شابة مع بعض اللاعبين أصحاب الخبرة وهم لا يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم في دوري روشن بما لا يؤثر على الدوري حيث تم التواصل مع الأندية والاختيار بالتوافق معهم”.

قرعة البطولة، كانت أُقيمت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023، حيث تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

وجاءت قرعة خليجي 25 كالتالي؛ الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم كلًّا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

ويُعد منتخب الكويت الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج برصيد 10 مرات حيث كان اللقب الأخير عام 2010.

يذكر أن منتخب البحرين كان تُوج بـ خليجي 24 في عام 2019 على حساب المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون
تقارير

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون

تقارير
المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت
السعودية اليوم

المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت

السعودية اليوم
الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...
السعودية اليوم

الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع

آخر الاخبار
المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...
السعودية اليوم

المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...

السوق
تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير
صحة وطب‎

تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير

صحة وطب‎
مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...
السعودية اليوم

مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...

السعودية اليوم