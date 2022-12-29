الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25 السبت

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كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن قائمة الأخضر المشاركة بكأس الخليج “خليجي 25” بعد غدٍ السبت.
مصادر #أكشن_مع_وليد : المدرب سعد الشهري يختار تشكيلة للمنتخب السعودي في بطولة الخليج يوم السبت وستكون شابه مع بعض الخبرة بما لا يؤثر على الدوري حيث تم التواصل مع الأندية والاختيار بالتوافق معهمقد يهمّك أيضاً
يعرض على#Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 29, 2022
وذكر الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد” اليوم الخميس أن المدرب سعد الشهري سيقود منتخبًا مكونًا من لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي واللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق الأول لأنديتهم بالدوري السعودي للمحترفين، بحيث لا يتأثر مشوار الأندية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاف الفراج: “عناصر المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج ستكون مكونة من عناصر شابة مع بعض اللاعبين أصحاب الخبرة وهم لا يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم في دوري روشن بما لا يؤثر على الدوري حيث تم التواصل مع الأندية والاختيار بالتوافق معهم”.
قرعة البطولة، كانت أُقيمت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى.
ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023، حيث تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.
وجاءت قرعة خليجي 25 كالتالي؛ الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم كلًّا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.
ويُعد منتخب الكويت الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج برصيد 10 مرات حيث كان اللقب الأخير عام 2010.
يذكر أن منتخب البحرين كان تُوج بـ خليجي 24 في عام 2019 على حساب المنتخب السعودي في المباراة النهائية.