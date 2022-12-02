الإمارات تصدر ورقة نقدية فئة 1000 درهم

أصدر المصرف المركزي الإماراتي ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 1000 درهم، وذلك احتفالًا بالعيد الوطني الـ51.

مصنوعة من البوليمير

وأوضح المركزي، أن الورقة الجديدة مصنوعة من مادة البوليمر، وبتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية حديثة ومتطورة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية الإمارات وتطلعاتها المستقبلية، وفقًا لوكالة وام.

وستكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في النصف الأول من العام المقبل 2023، وستستمر الورقة النقدية من فئة الـ1000 درهم الحالية قيد التداول، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.