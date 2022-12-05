الإمارات: ندعم قرار أوبك + بالإبقاء على خفض إنتاج النفط

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أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن بلاده تدعم قرار أوبك + الخاص بعدم وجود حاجة لتغيير قرارها السابق المتعلق بخفض الإنتاج مليوني برميل.
وأضاف المزروعي لشبكة “CNBC عربية”، أن الإمارات تنفذ مشاريع توسعية في قطاع المصافي ومنتجات البتروكيماويات لتأمين الاحتياجات المحلية والعالمية.
وقد عُقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها “أوبك بلس” أمس الأحد، عبر الاتصال المرئي.
وتماشيًا مع قرار أوبك بلس الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المنعقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م، الذي بُني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة أكدت الدول الأعضاء في أوبك بلس مجددًا استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.