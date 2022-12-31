الإندبندنت: اختبار جديد لشعبية رونالدو خارج أوروبا

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اهتمت الصحافة العالمية بصفقة انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، فيما أشارت تقارير إلى أن التوقيع يمثل دفعة هائلة لكرة القدم في الشرق الأوسط.
ونشرت صحيفة الإندبندنت، تقريرًا اليوم السبت، بعنوان: كريستيانو رونالدو ينتقل بعقد مالي كبير إلى نادٍ سعودي.
وأعلن نادي النصر رسميًا انتقال كريستيانو رونالدو، في صفقة تمثل لحظة تاريخية لكرة القدم في الشرق الأوسط، وفقًا للإندبندنت.
وأشاد النادي السعودي بهذه الخطوة، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع صورة لكريستيانو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وهو يحمل قميص النادي بعد توقيع الصفقة، ووصفها بأنها: التاريخ في طور التكوين.
ويرى التقرير أن الصفقة تمنح رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، ربحًا كبيرًا فيما يمكن أن يكون العقد الأخير في مسيرته الكروية. ونقل عن تقارير إعلامية زعمها أن النجم البرتغالي قد يحصل على ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويًا من الصفقة، ما يجعله لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في التاريخ.
وقال رونالدو، في بيان، إنه حريص على تجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة. وأكد أنه بعد فوزه في كرة القدم الأوروبية فإنه يشعر الآن أن هذه اللحظة المناسبة لمشاركة تجربته في آسيا.
فبعد مسيرة عالمية شهدت فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع كل من يونايتد وريال مدريد، إلى جانب ألقاب الدوري والكأس في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، ترجح الصحيفة أن المهاجم البرتغالي الآن ربما يريد أنه يرى السنوات الأخيرة من مسيرته بعيدًا عن دائرة الضوء في أوروبا.
ويبدو أن رونالدو يصر على أنه لا يزال بإمكانه إعطاء المزيد لكرة القدم على أعلى مستوى، سواء كان في يونايتد أو بفريق كبير آخر خارج أوروبا.