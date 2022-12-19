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الوسيلة الوحيدة للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها

الإنفلونزا الموسمية تتطور بسرعة واللقاح يقي بنسبة 90%

2022-12-19 الساعة 1:22
الإنفلونزا الموسمية تتطور بسرعة واللقاح يقي بنسبة 90%
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الاثنين، أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها بنسبة 70 – 90 %، مشيرة إلى أن أخذ التطعيم سنويا هو الطريقة المثلى للوقاية منها.

أهمية تلقي اللقاح

وشددت سعود الطبية، على ضرورة تناول اللقاح كل عام، لأن فيروسات الإنفلونزا الموسمية تتطور بسرعة كبيرة، وقد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام، موضحة أنه يتم إصدار لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام.

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الفئات الأكثر حاجة للقاح

وأضافت أنه عندما تتلقى اللقاح، ينتج جهازك المناعي أجساما مضادة لحمايتك من الفيروسات التي فيه، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.

وأشارت سعود الطبية، إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاح الإنفلونزا هم:

– العاملون في القطاع الصحي

– الأطفال

– الحوامل

– المصابون بأمراض مزمنة

– المصابون بنقص المناعة.

 

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