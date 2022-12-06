Icon

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
رغم انسحاب الهند وبقاء الملف السعودي وحيدًا

الاتحاد الآسيوي: لم يتم حسم تنظيم السعودية كأس آسيا 2027

2022-12-06 الساعة 3:36
الاتحاد الآسيوي: لم يتم حسم تنظيم السعودية كأس آسيا 2027
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي، نضال بحران، أن فوز السعودية بتنظيم كأس آسيا 2027 أمر لم يتم حسمه بعد، وذلك رغم بقاء الملف السعودي وحيدًا في سباق التنظيم بعد انسحاب الهند.

ملف استضافة كأس أمم آسيا 2027
المسحل يُسلم ملف استضافة كأس آسيا للاتحاد الآسيوي

جهة الاختيار

وتحدث نضال بحران لصحيفة الرياضية قائلًا: “الجمعية العمومية “الكونجرس” هي الجهة المخولة باختيار البلد المستضيف، حتى ولو كان هناك مرشح وحيد”.

قد يهمّك أيضاً
Img

انخفاض مستوى الفقر في روسيا رغم الصراع الدولي

Img

مواطنون يعبرون عن مشاعرهم بكلمة

كأس آسيا

آسيا 2023

وأضاف حول إمكانية اتخاذ القرار بواسطة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي: “يجب أن يقرر الكونجرس ذلك بشكل رسمي، وفيما يتعلق بإعلان المكتب فوز قطر باستضافة كأس آسيا 2023، يأتي لأنه تم تفويض المكتب التنفيذي من قبل الجمعية العمومية، بسبب الظروف الناتجة عن انسحاب الصين وضيق الوقت”.

اجتماع الكونجرس

ومن المقرر أن يعقد كونجرس الاتحاد الآسيوي خلال شهر فبراير 2023 والمتوقع أن يُصادق على تنظيم السعودية لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1956.

وكانت قطر والسعودية والهند قد تقدمت بملفات تنظيم البطولة القارية لكن الملف القطري استبعد بعدما فازت البلاد بتنظيم النسخة القادمة عام 2023 بدلًا من الصين المعتذرة، فيما أعلنت الهند أمس الاثنين انسحابها رسميًا لتصبح السعودية المرشح الوحيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار