الاتحاد الآسيوي: لم يتم حسم تنظيم السعودية كأس آسيا 2027

أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي، نضال بحران، أن فوز السعودية بتنظيم كأس آسيا 2027 أمر لم يتم حسمه بعد، وذلك رغم بقاء الملف السعودي وحيدًا في سباق التنظيم بعد انسحاب الهند.

جهة الاختيار

وتحدث نضال بحران لصحيفة الرياضية قائلًا: “الجمعية العمومية “الكونجرس” هي الجهة المخولة باختيار البلد المستضيف، حتى ولو كان هناك مرشح وحيد”.

آسيا 2023

وأضاف حول إمكانية اتخاذ القرار بواسطة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي: “يجب أن يقرر الكونجرس ذلك بشكل رسمي، وفيما يتعلق بإعلان المكتب فوز قطر باستضافة كأس آسيا 2023، يأتي لأنه تم تفويض المكتب التنفيذي من قبل الجمعية العمومية، بسبب الظروف الناتجة عن انسحاب الصين وضيق الوقت”.

اجتماع الكونجرس

ومن المقرر أن يعقد كونجرس الاتحاد الآسيوي خلال شهر فبراير 2023 والمتوقع أن يُصادق على تنظيم السعودية لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1956.

وكانت قطر والسعودية والهند قد تقدمت بملفات تنظيم البطولة القارية لكن الملف القطري استبعد بعدما فازت البلاد بتنظيم النسخة القادمة عام 2023 بدلًا من الصين المعتذرة، فيما أعلنت الهند أمس الاثنين انسحابها رسميًا لتصبح السعودية المرشح الوحيد.