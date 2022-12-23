الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة 3 بطولات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إجراء تعديلات استراتيجية على بطولاته، لتشمل 3 مسابقات رسمية بدلًا من المسابقتين الحاليتين دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

الاتحاد الآسيوي يكشف التعديلات

وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي: “أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد بتعزيز قيمة ومكانة مسابقات الأندية، وذلك بعد مصادقتها على مجموعة من التعديلات الاستراتيجية التي تمهد الطريق لدخول عصر جديد من التطور”.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي وافق خلال اجتماعه في مارس الماضي على تأسيس مجموعة عمل لأندية النخبة، وذلك بهدف عمل تغييرات تعكس طموحات الاتحاد القاري من خلال إطار الرؤية والمهمة، لتنظيم مسابقات على مستوى عالمي للاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتابع: “تشكّل التعديلات الجديدة التغيير الأبرز على مسابقات الأندية، منذ استحداث دوري أبطال آسيا عام 2009، ومن ضمن التوصيات المقدمة استحداث نظام جديد للمسابقات، ووقف العمل بالحد الأعلى للاعبين الأجانب المشاركين مع الأندية، وزيادة قيمة المخصصات المالية المقدمة للأندية المشاركة”.

وأضاف: “كذلك، فإن النظام الجديد للمسابقات يضمن بقاء بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بموقع قيادي على صعيد الارتقاء بالمعايير الفنية وتوفير قيمة تجارية أعلى، وتقديم المتعة للجماهير في قارة آسيا”.

النظام الجديد للبطولات

وأوضح الآسيوي في بيانه: “من خلال النظام الجديد للمسابقات، يتنافس 76 ناديًا من أجل الظفر بألقاب البطولات التي تقام على 3 مستويات، بدلًا من النظام الحالي الذي يتضمن مستويين للمنافسة”.

ويشتمل المستوى الأعلى على مشاركة 24 ناديًا بالمجمل، يتم توزيعها على منطقتين في الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 12 ناديًا تتنافس بنظام الدوري.

ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه، في مواجهة ثمانية أندية مختلفة ضمن ذات المنطقة، وبحيث تتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، والذي تقام مبارياته من مباراتي ذهاب وإياب.

وتتأهل الأندية الفائزة إلى الدور ربع النهائي، والذي تقام مبارياته بالإضافة إلى مباريات قبل النهائي والنهائي، من مواجهة واحدة بنظام التجمع في دولة واحدة تستضيف المباراة النهائية لبطولة أندية النخبة في القارة.

ويتضمن المستوى الثاني من مسابقات الأندية، مشاركة 32 ناديًا يتم تقسيمها على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، وتلعب هذه الأندية بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، وبحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تقام مباراة الدور النهائي من جولة واحدة، وذلك وفقًا لبيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي بطولة المستوى الثالث، يتم تقسيم 20 ناديًا على 5 مجموعات، وتتنافس هذه الأندية في دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتقام المباريات بنظام التجمع، وبحيث تتأهل أفضل 8 أندية إلى الدور ربع النهائي.

وتقام مباريات الدورين ربع النهائي وقبل النهائي من جولتي ذهاب وإياب، على أن يقام النهائي من جولة واحدة.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن هذه التغييرات الاستراتيجية تمهد الطريق لمنح المزيد من الفرص للأندية المشاركة من المناطق الجغرافية المختلفة في قارة آسيا كي تتنافس مع بعضها، وذلك مع تحول هذه المسابقات من نظام التوزيع في 5 مناطق، إلى منطقتين في الشرق والغرب.

كما أن الأندية الخاسرة في الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الأول، سوف تحصل على فرصة المشاركة في بطولة المستوى الثاني، في حين أن الأندية الخاسرة من الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الثاني سوف تنتقل للمشاركة في بطولة المستوى الثالث.

ولفت الاتحاد الآسيوي إلى أنه نتيجة لهذه التغييرات، فإن إجمالي عدد مباريات مسابقات الأندية سيرتفع إلى 287 مباراة، بدلًا من 274 مباراة حاليًا.

الحد الأقصى للاعبين الأجانب

وواصل: “كان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي صادق على توصية رفع عدد اللاعبين الأجانب في قائمة تشكيلة الأندية من النظام الحالي 3+1 إلى 5+1 (خمسة لاعبين من أي جنسية بالإضافة إلى لاعب من الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، وهو ما سيتواصل تطبيقه في موسم 2023/ 2024”.

واستكمل: “وفي قرار بارز جديد يهدف إلى الارتقاء بمستوى ومكانة مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد وافقت اللجنة على الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الداخلية في كل اتحاد وطني بخصوص تسجيل اللاعبين الأجانب، وإزالة الحد الأعلى للاعبين الأجانب اعتبارًا من موسم 2024/ 2025”.

المخصصات المالية

وأردف: “أخذ أعضاء اللجنة علمًا بالخطط المستقبلية من أجل عمل زيادة كبيرة في المخصصات المالية التي توزع على الأندية المشاركة، وسوف يتم بالوقت المناسب تحديد التفاصيل وإعلانها”.

وجاء في ختام بيان الاتحاد الآسيوي: “كما سوف يتم لاحقًا استكمال وضع التفاصيل الإضافية للتغييرات الاستراتيجية والإعلان عنها، بما في ذلك أسماء البطولات الثلاث، مبادئ برنامج المباريات، والروزنامة والتعليمات”.