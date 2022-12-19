Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد أسابيع من المحادثات والمفاوضات

الاتحاد الأوروبي يتفق على حد أقصى لسعر الغاز

2022-12-19 الساعة 8:01
الاتحاد الأوروبي يتفق على حد أقصى لسعر الغاز
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال متحدث باسم جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي وافقوا أخيرًا على حد أقصى لسعر الغاز.

محاولات ترويض أزمة الطاقة

وبحسب وكالة رويترز، ترأست التشيك المفاوضات والتي نتج عنها اتفاق بعد أسابيع من المحادثات بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقسامًا في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترويض أزمة الطاقة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الإرياني: الحوثي استبدل الضباط بجهلة وأطفال ومطلوبين أمنيًّا

Img

شركة البحر الأحمر توقع اتفاقية لتشييد مجمع سكني متكامل في العلا

ووفقًا للمسؤولين، اتفق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على فرض سقف لأسعار الغاز عندما ترتفع أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

الاتحاد الأوروبي يتفق على حد أقصى لسعر الغاز (1)

وأظهرت الوثيقة التي تفصل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو / ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن تطبيق الحد الأقصى من 15 فبراير فصاعدًا.

موقف ألمانيا

وقال ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن ألمانيا التي كانت متشككة بشأن الحد الأقصى للسعر، صوتت لدعم اتفاق الاتحاد بشأن تحديد سقف لسعر الغاز اليوم الاثنين وذلك على الرغم من إثارة المخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز من الأسواق العالمية التنافسية.

سعت ألمانيا ودول أخرى متشككة في الحد الأقصى إلى مزيد من الضمانات إذا كانت للسياسة عواقب سلبية.

الاتحاد الأوروبي يتفق على حد أقصى لسعر الغاز

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية