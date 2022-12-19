الاتحاد الأوروبي يتفق على حد أقصى لسعر الغاز

قال متحدث باسم جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي وافقوا أخيرًا على حد أقصى لسعر الغاز.

محاولات ترويض أزمة الطاقة

وبحسب وكالة رويترز، ترأست التشيك المفاوضات والتي نتج عنها اتفاق بعد أسابيع من المحادثات بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقسامًا في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترويض أزمة الطاقة.

ووفقًا للمسؤولين، اتفق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على فرض سقف لأسعار الغاز عندما ترتفع أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

وأظهرت الوثيقة التي تفصل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو / ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن تطبيق الحد الأقصى من 15 فبراير فصاعدًا.

موقف ألمانيا

وقال ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن ألمانيا التي كانت متشككة بشأن الحد الأقصى للسعر، صوتت لدعم اتفاق الاتحاد بشأن تحديد سقف لسعر الغاز اليوم الاثنين وذلك على الرغم من إثارة المخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز من الأسواق العالمية التنافسية.

سعت ألمانيا ودول أخرى متشككة في الحد الأقصى إلى مزيد من الضمانات إذا كانت للسياسة عواقب سلبية.