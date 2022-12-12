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لم تتخذ القرارات والخطوات اللازمة

الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بتصعيد أزمة الاتفاق النووي

2022-12-12 الساعة 7:54
الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بتصعيد أزمة الاتفاق النووي
المواطن- فريق التحرير

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اتهم الاتحاد الأوروبي، إيران بمواصلة تصعيد الأزمة فيما يتعلق بإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامجها النووي، بحسب وكالة سبوتنيك.

إيران تتوسع في التخصيب النووي

ويأتي ذلك بعد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تشير لابتعاد طهران عن الاتفاق النووي من خلال توسيع قدرتها على التخصيب النووي وإنتاج كميات كبيرة من المواد النووية.

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وجدد الاتحاد التزامه بدعم تنفيذ بخطة العمل الشاملة والمشتركة بشكل كامل، معربًا عن أسفه لأن إيران لم تتخذ القرارات والخطوات اللازمة وتواصل تصعيد الأزمة.

تعثر المحادثات

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق أمريكا وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف الادعاءات بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، وهذه مسألة تندرج ضمن الضمانات التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وفي المقابل، اعتبرت أمريكا أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن بناء.

الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بتصعيد أزمة الاتفاق النووي

وفي 4 أغسطس الماضي، استؤنفت المحادثات في فيينا، لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من واشنطن، وتناولت مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن طهران، مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى المسار الصحيح.

ويُذكر أن أمريكا كانت قد انسحبت في مايو 2018، وقت رئاسة دونالد ترامب، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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