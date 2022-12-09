الاتحاد الأوروبي يعلن رسميًا موعد تحول آيفون لـ USB-C 

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انتهى الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على تشريع يفرض شاحن USB-C لجميع الهواتف الذكية وعلى رأسهم آيفون؛ حيث إنه يعد الهاتف الذكي الوحيد في السوق الذي يتمتع بمخرج Lightning.
كان من المتوقع أن ينتهي التشريع في يونيو المقبل لكنه أصبح بمثابة صفقة منتهية الآن بعد أن تم التوقيع على القانون ونشره رسميًا اليوم، مع تحديد الموعد النهائي الذي يفرض على جميع الهواتف الذكية الجديدة المباعة في أوروبا استخدام منفذ USB-C.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيتعين على هواتف آبل أن تتمتع بمخرج USB-C في 28 ديسمبر 2024.
وقال موقع The Verge التكنولوجي، كان من المتوقع أن يكون الموعد في 2024 دون معرفة النطاق الزمني تحديدًا، ومع ذلك، تم تسجيل القانون رسميًا اليوم وسيدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2022، وسيكون أمام الشركات حتى 28 ديسمبر 2024 للامتثال للقانون.
الهدف من القانون هو تقليل النفايات الإلكترونية حيث يتخلص العديد من المستهلكين من أجهزة الشحن والكابلات عند ترقية هواتفهم.
في حين أن القانون سيُطبق في 2024 إلا أنه من المتوقع أن تطلق آبل أول آيفون لها مع USB-C قبل ذلك، حيث سيشمل التغيير iPhone 15، بحسب توقعات بلومبيرغ.
وأحد الأشياء التي قد يفرضها قانون الاتحاد الأوروبي هو إجبار آبل على المضي قدمًا بشكل أسرع في تحول جميع أجهزتها إلى USB-C وليس فقط الطرز المتطورة، أي أنها إذا كانت ستستمر في إنتاج طراز آيفون 13 أو 14 على سبيل المثال، فسيتعين عليها تصنيعهم بالمنفذ الجديد.