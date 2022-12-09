Icon

ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
أصبح تشريع القانون منتهيًا الآن

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميًا موعد تحول آيفون لـ USB-C

2022-12-09 الساعة 12:26
الاتحاد الأوروبي يعلن رسميًا موعد تحول آيفون لـ USB-C
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

انتهى الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على تشريع يفرض شاحن USB-C لجميع الهواتف الذكية وعلى رأسهم آيفون؛ حيث إنه يعد الهاتف الذكي الوحيد في السوق الذي يتمتع بمخرج Lightning.

كان من المتوقع أن ينتهي التشريع في يونيو المقبل لكنه أصبح بمثابة صفقة منتهية الآن بعد أن تم التوقيع على القانون ونشره رسميًا اليوم، مع تحديد الموعد النهائي الذي يفرض على جميع الهواتف الذكية الجديدة المباعة في أوروبا استخدام منفذ USB-C.

قد يهمّك أيضاً
Img

قصة سبعيني هدد مأذونًا لعقد زواجه بفتاة عشرينية

Img

للتاريخ إسبانبا لن تنسى الهزيمة أمام المغرب

تحديد الموعد رسميًا

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيتعين على هواتف آبل أن تتمتع بمخرج USB-C في 28 ديسمبر 2024.

وقال موقع The Verge التكنولوجي، كان من المتوقع أن يكون الموعد في 2024 دون معرفة النطاق الزمني تحديدًا، ومع ذلك، تم تسجيل القانون رسميًا اليوم وسيدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2022، وسيكون أمام الشركات حتى 28 ديسمبر 2024 للامتثال للقانون.

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميًا موعد تحول آيفون لـ USB-C 

هدف قانون الاتحاد الأوروبي

الهدف من القانون هو تقليل النفايات الإلكترونية حيث يتخلص العديد من المستهلكين من أجهزة الشحن والكابلات عند ترقية هواتفهم.

أول آيفون بمنفذ USB-C

في حين أن القانون سيُطبق في 2024 إلا أنه من المتوقع أن تطلق آبل أول آيفون لها مع USB-C قبل ذلك، حيث سيشمل التغيير iPhone 15، بحسب توقعات بلومبيرغ.

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميًا موعد تحول آيفون لـ USB-C 

وأحد الأشياء التي قد يفرضها قانون الاتحاد الأوروبي هو إجبار آبل على المضي قدمًا بشكل أسرع في تحول جميع أجهزتها إلى USB-C وليس فقط الطرز المتطورة، أي أنها إذا كانت ستستمر في إنتاج طراز آيفون 13 أو 14 على سبيل المثال، فسيتعين عليها تصنيعهم بالمنفذ الجديد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام
السعودية اليوم

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

السعودية اليوم
ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر
تكنولوجيا

ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر

تكنولوجيا
لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض
حصاد اليوم

لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض

حصاد اليوم
إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين
العالم

إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين

العالم
استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة
صحة وطب‎

استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة

صحة وطب‎
حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

السعودية اليوم
إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...
السعودية اليوم

إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...

السعودية اليوم
خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...
السعودية اليوم

خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...

السعودية اليوم