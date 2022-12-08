Icon

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية Icon الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال Icon سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
بسبب جلوسه احتياطيًا أمام سويسرا

الاتحاد البرتغالي ينفي تهديد رونالدو بمغادرة المنتخب

2022-12-08 الساعة 3:46
الاتحاد البرتغالي ينفي تهديد رونالدو بمغادرة المنتخب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن جلوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء سبب أزمة غضب وخلافات واسعة ولم يمر مرور الكرام، في لقاء منتخبي البرتغال وسويسرا في دور الـ16 والذي انتهى بفوز برازيل أوروبا وصعودهم إلى دور الثمانية لملاقاة منتخب المغرب بكأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر.

قد يهمّك أيضاً
Img

برشلونة يفقد ليفاندوفسكي في 3 مباريات بالليجا

Img

مشهد صادم لموظفة تعمل لدى شركة أمازون

رحيل رونالدو

وأصدر الاتحاد البرتغالي بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، رد من خلاله على التقارير التي صدرت بحقيقة رغبة قائد ونجم الفريق كريستيانو رونالدو بترك معسكر المنتخب خلال منافسات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وجاء بيان الاتحاد البرتغالي والذي صدر عبر الموقع الرسمي للاتحاد، بأن رونالدو لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة المنتخب خلال فترة تواجد المنتخب في قطر.

وأضاف بيان الاتحاد، أن رونالدو، 37 عامًا يصنع رقمًا قياسيًا في خدمة المنتخب وبلاده، مشددًا أن اللاعب أثبت تفانيه في أكثر من مرة.

واختتم البيان بأن اللاعبين والمدربين ملتزمون لتحقيق أفضل مشاركة في تاريخ البرتغال بكأس العالم.

تهديد الدون

وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، في خبر حصري لها، أن رونالدو هدد مدربه فرناندو سانتوس بترك معسكر المنتخب البرتغالي عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة سويسرا الماضية.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

مشوار التأهل

ويستعد المنتخب البرتغالي حاليًا لمواجهة “أسود الأطلس” المنتخب المغربي، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور ربع النهائي.

وكان المنتخب البرتغالي وصل إلى دور الـ8 بالفوز على منتخب سويسرا بستة أهداف مقابل هدف، في المقابل صعد منتخب المغرب للمرة الأولى في تاريخه على حساب منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، حيث انتهى اللقاء في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...
محمد بن سلمان

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...

محمد بن سلمان
بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق
السعودية اليوم

بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق

السعودية اليوم
الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...
حصاد اليوم

الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...

حصاد اليوم
ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة
آخر الاخبار

ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة

آخر الاخبار
استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...
السعودية اليوم

استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...

السعودية اليوم
محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...
السعودية اليوم

محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...

السعودية اليوم
أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...
غرائب

أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...

غرائب
طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما
السعودية اليوم

طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما

السعودية اليوم