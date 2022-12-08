الاتحاد البرتغالي ينفي تهديد رونالدو بمغادرة المنتخب

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يبدو أن جلوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء سبب أزمة غضب وخلافات واسعة ولم يمر مرور الكرام، في لقاء منتخبي البرتغال وسويسرا في دور الـ16 والذي انتهى بفوز برازيل أوروبا وصعودهم إلى دور الثمانية لملاقاة منتخب المغرب بكأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر.
وأصدر الاتحاد البرتغالي بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، رد من خلاله على التقارير التي صدرت بحقيقة رغبة قائد ونجم الفريق كريستيانو رونالدو بترك معسكر المنتخب خلال منافسات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
وجاء بيان الاتحاد البرتغالي والذي صدر عبر الموقع الرسمي للاتحاد، بأن رونالدو لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة المنتخب خلال فترة تواجد المنتخب في قطر.
وأضاف بيان الاتحاد، أن رونالدو، 37 عامًا يصنع رقمًا قياسيًا في خدمة المنتخب وبلاده، مشددًا أن اللاعب أثبت تفانيه في أكثر من مرة.
واختتم البيان بأن اللاعبين والمدربين ملتزمون لتحقيق أفضل مشاركة في تاريخ البرتغال بكأس العالم.
وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، في خبر حصري لها، أن رونالدو هدد مدربه فرناندو سانتوس بترك معسكر المنتخب البرتغالي عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة سويسرا الماضية.
ويستعد المنتخب البرتغالي حاليًا لمواجهة “أسود الأطلس” المنتخب المغربي، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور ربع النهائي.
وكان المنتخب البرتغالي وصل إلى دور الـ8 بالفوز على منتخب سويسرا بستة أهداف مقابل هدف، في المقابل صعد منتخب المغرب للمرة الأولى في تاريخه على حساب منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، حيث انتهى اللقاء في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.