الاتحاد البلجيكي يُصدر إعلان توظيف لتعيين مدرب للمنتخب!

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أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، إعلان توظيف لتعيين مدرب للمنتخب الأول بعد رحيل المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز.
وكشف الاتحاد في بيان رسمي أنه سيتلقى طلبات المدربين الراغبين في تولي تدريب منتخب الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم دراسة السير الذاتية للمدربين والاختيار من بينهم المدير الفني الجديد.
وكان منتخب الشياطين الحمر ودع نهائيات كأس العالم 2022 من دور المجموعات، بعد فوزه على المنتخب الكندي وخسارته من المنتخب المغربي وتعادله مع المنتخب الكرواتي.