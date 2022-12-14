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خلفًا للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز

الاتحاد البلجيكي يُصدر إعلان توظيف لتعيين مدرب للمنتخب!

2022-12-14 الساعة 12:26
الاتحاد البلجيكي يُصدر إعلان توظيف لتعيين مدرب للمنتخب!
المواطن - فريق التحرير

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أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، إعلان توظيف لتعيين مدرب للمنتخب الأول بعد رحيل المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز.

الاتحاد البلجيكي يدرس السير الذاتية

وكشف الاتحاد في بيان رسمي أنه سيتلقى طلبات المدربين الراغبين في تولي تدريب منتخب الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم دراسة السير الذاتية للمدربين والاختيار من بينهم المدير الفني الجديد.

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FIFAWorldCup Qatar 2022™ - روبيرتو مارتينيز
روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السابق

وكان منتخب الشياطين الحمر ودع نهائيات كأس العالم 2022 من دور المجموعات، بعد فوزه على المنتخب الكندي وخسارته من المنتخب المغربي وتعادله مع المنتخب الكرواتي.

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