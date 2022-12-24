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ضمن منافسات الجولة العاشرة

الاتحاد في اختبار قوي ضد التعاون

2022-12-24 الساعة 4:39
الاتحاد في اختبار قوي ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة التعاون المقبلة.

الاتحاد ضد التعاون

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

العميد يسعى للفوز

وتُعد مباراة الاتحاد ضد التعاون، اختبارًا قويًا ضد العميد، خاصة أنه خاض مواجهة صعبة ضد الشباب في كأس الملك، امتدت إلى الأشواط الإضافية، الأمر الذي قد يؤثر على اللاعبين بدنيًا.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لتحقيق لحصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومصالحة جماهيره بعد توديع كأس الملك ضد أبها بنتيجة 4/3.

التعاون في كأس الملك
لاعبو التعاون – المصدر @KingCupSA

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