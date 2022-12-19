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ضمن منافسات ثمن نهائي الكأس

الاتحاد قد يفقد عبدالرزاق حمدالله ضد الشباب

2022-12-19 الساعة 8:35
الاتحاد قد يفقد عبدالرزاق حمدالله ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الجدل بشأن مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب في الدور صمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

عبدالرزاق حمدالله قد يغيب

وتؤكد التقارير أن عبدالرزاق حمدالله سيصل إلى جدة، مساء يوم الأربعاء المقبل، أي قبل 224 ساعة من القمة المرتقبة، الأمر الذي قد يدفع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لاستبعاده من قائمة الاتحاد ضد الشباب.

وقد يُفضل نونو سانتو ضم عبدالرزاق حمدالله إلى القائمة، والاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، والاستعانة به في جزء من المباراة، نظرًا لقدراته الفنية الكبيرة.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله

وكان عبدالرزاق حمدالله قد شارك مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022 في قطر، وحقق أسود الأطلس المركز الرابع في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

وشارك حمدالله في دقائق قليلة مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، ولم يظهر بالمستوى المتوقع ليتعرض لانتقادات قوية، وغاب عن لقاء تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا.

عبدالرزاق حمدالله - عبد الرزاق حمد الله
حمدالله – المصدر @fifaworldcup_ar

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