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الاتحاد يستبعد برونو هنريكي من مواجهة الشباب

2022-12-22 الساعة 7:27
الاتحاد يستبعد برونو هنريكي من مواجهة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن قرار المدرب البرتغالي نونو سانتو، باستبعاد اللاعب البرازيلي برونو هنريكي من تشكيلة نادي الاتحاد لمواجهة الشباب مساء اليوم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

استبعاد برونو هنريكي

وذكر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” : تم استبعاد هنريكي من لقاء الشباب، بينما تم ضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ضمن قائمة الـ7 أجانب المحترفين في المباراة.

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ومن المقرر أن يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قمة الاتحاد والشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم، في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك.

برونو هنريكي لاعب الاتحاد - الاتحاد وأبها
برونو هنريكي

الاتحاد والشباب

وسبق أن لعب الاتحاد والشباب 9 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات وخسر 3 مرات، ولكنه سجل 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا من الليوث.

وتُعد مباراة اليوم بمثابة النهائي المبكر في بطولة كأس الملك، حيث إن الفريقين يُقدمان مستوى مميزًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي، ويطمح كل منهما لمواصلة تألقه والمنافسة على اللقب.

 

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