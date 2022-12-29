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الاتحاد يسعى لاستمرار حمدالله

2022-12-29 الساعة 1:54
الاتحاد يسعى لاستمرار حمدالله
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاستمرار المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

تجديد عقد حمدالله

وينتهي عقد عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ32 عامًا، مع الاتحاد بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويدخل الفترة الحرة من عقده شهر يناير المقبل، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون الحصول على موافقة العميد.

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وتواصل الإدارة مفاوضاتها مع حمدالله حاليًا، من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للعقد الجديد، قبل الإعلان عن التجديد رسميًا، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر spl

وكان المهاجم المغربي قد علق على تجديد عقده بعد مباراة الاتحاد ضد التعاون الماضية، قائلًا: “ما بيني وبين الاتحاد أكبر من العقد، ورغبتي الاتحاد”.

وانضم حمدالله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ عقده من جانب النصر، وساهم في احتلال العميد وصافة دوري المحترفين بالموسم الماضي.

عبدالرزاق حمدالله ضد الشباب
المهاجم المغربي – المصدر @Hamedallah_9

نادي الاتحاد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الشباب، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

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