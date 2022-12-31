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ضمن منافسات الجولة الـ11

الاتحاد يصعد لوصافة دوري روشن بثنائية في أبها

2022-12-31 الساعة 5:49
الاتحاد يصعد لوصافة دوري روشن بثنائية في أبها
المواطن - محمد سمعه

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صعد نادي الاتحاد للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز ثمين على نادي أبها بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ11.

الاتحاد يفوز بثنائية

وتقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ22.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

الاتحاد وأبها - حمدالله

وفي الشوط الثاني، كثف العميد من ضغطه ليُسجل الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الخمسين.

وقلص صالح العمري الفارق مُحرزًا الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة الـ73.

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 24 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبها عند 16 نقطة.

الاتحاد وأبها - حمدالله

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