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في الجولة العاشرة

الاتحاد يعبر التعاون بثلاثية

2022-12-26 الساعة 8:14
الاتحاد يعبر التعاون بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد التعاون ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بفوز العميد بثلاثة أهداف دون رد.

كوستا يهز الشباك

وبدأت مواجهة الاتحاد ضد التعاون التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، حيث حاول لاعبو العميد هز الشباك مبكرًا، إلا أن دفاع سكري القصيم ظهر بشكل متماسك.

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الاتحاد والتعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح مهند الشنقيطي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 27، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يتمكن هيلدر كوستا من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند الدقيقة 38.

وواصل الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد التعاون بهدف نظيف.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

فوز الاتحاد ضد التعاون

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقوة، وأهدر فرصة تعزيز تقدمه بهدف آخر عند الدقيقة 60، قبل أن ينجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وسط تفوق نسبي للعميد، قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سددها حمدالله بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد التعاون بثلاثة أهداف نظيفة.

ورفع العميد رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 20 نقطة في المركز الخامس.

الاتحاد ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

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