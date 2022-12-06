الاتحاد يفتقد لخدمات حمدالله حال تأهل المغرب للمربع الذهبي

يبدو أن نادي الاتحاد قد يفتقد خدمات نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين، في حال تأهل أسود الأطلس للمربع الذهبي من كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان النجم المغربي تأهل مع منتخب بلاده لربع نهائي المونديال القطري، بعد إقصاء منتخب إسبانيا اليوم بركلات الجزاء الترجيحية.

وإذا نجح منتخب المغرب في التأهل لنصف نهائي المونديال، فسوف يواجه الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا في دور الـ4 يوم 14 ديسمبر الجاري، بينما تُقام مباراة الاتحاد والشباب يوم 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن.

انتقادات ضد حمدالله

وكان لاعب نادي الاتحاد، تعرض لانتقادات من جماهير المغرب بسبب عدم إحرازه هدفًا حتى الآن في كأس العالم مع منتخب أسود الأطلس.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب، سيواجه المنتخب البرتغالي في دور الثمانية مساء السبت المقبل.