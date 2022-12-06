Icon

تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة الشباب في دوري روشن السعودي

الاتحاد يفتقد لخدمات حمدالله حال تأهل المغرب للمربع الذهبي

2022-12-06 الساعة 11:56
الاتحاد يفتقد لخدمات حمدالله حال تأهل المغرب للمربع الذهبي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن نادي الاتحاد قد يفتقد خدمات نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين، في حال تأهل أسود الأطلس للمربع الذهبي من كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان النجم المغربي تأهل مع منتخب بلاده لربع نهائي المونديال القطري، بعد إقصاء منتخب إسبانيا اليوم بركلات الجزاء الترجيحية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الاتحاد يفتقد لخدمات حمدالله حال تأهل المغرب للمربع الذهبي

Img

مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع لموسمَي رمضان والحج

وإذا نجح منتخب المغرب في التأهل لنصف نهائي المونديال، فسوف يواجه الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا في دور الـ4 يوم 14 ديسمبر الجاري، بينما تُقام مباراة الاتحاد والشباب يوم 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن.

انتقادات ضد حمدالله

وكان لاعب نادي الاتحاد، تعرض لانتقادات من جماهير المغرب بسبب عدم إحرازه هدفًا حتى الآن في كأس العالم مع منتخب أسود الأطلس.

حمدالله - منتخب المغرب 2022

جدير بالذكر أن منتخب المغرب، سيواجه المنتخب البرتغالي في دور الثمانية مساء السبت المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار