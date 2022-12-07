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تسعى لحل القضايا الخارجية

الاتحاد يقترب من إنهاء أزمة الكفاءة المالية

2022-12-07 الساعة 3:06
الاتحاد يقترب من إنهاء أزمة الكفاءة المالية
المواطن - الرياض

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تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحل أزمة شهادة الكفاءة المالية، التي أقرتها وزارة الرياضة، من أجل تسجيل اللاعبين.

حل أزمة الكفاءة المالية

وأكد الإعلامي منار شاهين عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة نادي الاتحاد أكملت سداد رواتب جميع اللاعبين، وهو أحد الشروط الأساسية، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية.

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أنمار الحائلي
الحائلي – المصدر @ittihad

وكانت إدارة الحائلي قد أودعت راتب شهرين للعاملين بالنادي نهاية الشهر الماضي، وذلك في إطار محاولاتها لإنهاء أزمة الكفاءة المالية، وسعيًا لتقليص بعض الالتزامات والشروط، رغم عقوبة المنع من التسجيل لفترة واحدة.

وتأمل الإدارة في حل كافة القضايا الخارجية على النادي خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل صدور التقارير المالية الخاصة بنهاية العام المالي.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 3 لقاءات.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @SPL

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