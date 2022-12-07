الاتحاد يقترب من إنهاء أزمة الكفاءة المالية

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحل أزمة شهادة الكفاءة المالية، التي أقرتها وزارة الرياضة، من أجل تسجيل اللاعبين.

حل أزمة الكفاءة المالية

وأكد الإعلامي منار شاهين عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة نادي الاتحاد أكملت سداد رواتب جميع اللاعبين، وهو أحد الشروط الأساسية، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وكانت إدارة الحائلي قد أودعت راتب شهرين للعاملين بالنادي نهاية الشهر الماضي، وذلك في إطار محاولاتها لإنهاء أزمة الكفاءة المالية، وسعيًا لتقليص بعض الالتزامات والشروط، رغم عقوبة المنع من التسجيل لفترة واحدة.

وتأمل الإدارة في حل كافة القضايا الخارجية على النادي خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل صدور التقارير المالية الخاصة بنهاية العام المالي.

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 3 لقاءات.