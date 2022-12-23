الاتحاد يُقصي الشباب ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

تأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على فريق الشباب بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل الليث حيث أهدر فهد المولد فرصة إحراز الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد بالدقيقة الثامنة.

ملخص مباراة الاتحاد والشباب

ثم أهدر الأرجنتيني بانيجا لاعب الليث فرصة إحراز الهدف الأول في شباك مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد بعد أن نفذ ركلة ركنية بطريقة خادعة.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب العميد، مهند الشنقيطي بداعي التسلل في الدقيقة الـ18.

ثم نجح الليوث في إحراز الهدف الأول بعد جملة فنية متقنة عبر ظهيره الأيسر متعب الحربي في الدقيقة الـ40.

وأهدر بعدها بانيجا فرصة إحراز الهدف الثاني لليث بإهداره ركلة جزاء تصدى لها مارسيلو غروهي، ثم أهدر العميد فرصة إحراز هدف التعادل بعد إهدار البرازيلي رومارينيو ركلة جزاء تصدى لها كيم حارس مرمى نادي الشباب.

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول لنمور جدة في شباك الشباب مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في كأس الملك.

وتلقى اللاعب المغربي كرة رأسية من زميله أحمد شراحيلي ليسجلها هدفًا في شباك الشباب بالدقيقة الـ48 مع بداية الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ولم يحدث أي جديد في الشوطين الإضافيين، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الاتحاد ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.