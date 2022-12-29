الاتفاق يبحث عن رقم غائب من 2021

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الشباب، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الاتفاق يسعى لتحقيق الفوز مرتين

ويحل الاتفاق ضيفًا على الشباب، يوم غد الجمعة عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين ضمن منافسات دوري المحترفين للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2021.

ويُعاني فارس الدهناء من تذبذب النتائج ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، إلا أنه يُحقق نتائج إيجابية آخر جولتين، حيث تعادل سلبيًا ضد ضمك، وفاز على الخليج بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للنهوض سريعًا، وتجاوز عقبة الخسارة ضد الفتح في دوري روشن السعودي، بالفوز في مواجهة الغد، واستعادة الصدارة.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولديه لقاء مؤجل، فيما يقع فارس الدهناء في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.