الاتفاق يختتم استعداداته لمواجهة الشباب

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة نظيره الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتفاق يُنهي تحضيراته

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم على ملعبه الرديف بالنادي، حيث انطلق بتدريبات الإحماء، ثم تمارين المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية مران اليوم الدمام عبر مطار الملك فهد متوجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض، حيث ستُقيم في معسكر بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الغد ضد الشباب.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، في الظهور بشكل مميز غدًا وتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ لاستعادة توازنه.

مواجهة قوية ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتفاق، يوم غد الجمعة عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولديه لقاء مؤجل، فيما يقع فارس الدهناء في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.