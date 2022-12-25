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ضمن منافسات دوري روشن

الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج

2022-12-25 الساعة 2:31
الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتجاوز عقبة الخليج اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الاتفاق ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الخليج عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

أرقام الفريقين

وتُعد مباراة الاتفاق ضد الخليج اليوم هي الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن منافسات دوري المحترفين، ونجح فارس الدهناء في الفوز بالمباراتين، وأحرز 5 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق الفوز مرتين في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات، وسجل 9 أهداف، واهتزت شباكه 6 مرات.

الاتفاق
لاعبو فارس الدهناء – المصدر spl

على الجانب الآخر، لم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بالمستوى المتوقع في دوري روشن السعودي، حيث اكتفى بفوز وتعادل وخسر 7 مرات، وسجل 4 أهداف فقط، فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

كما يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج هو أكثر فرق دوري روشن السعودي استفادة من الأهداف العكسية هذا الموسم برصيد هدفين.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl

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