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الاتفاق يُعاني ضد أندية الرياض

2022-12-30 الساعة 3:47
الاتفاق يُعاني ضد أندية الرياض
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحسين سجله أمام أندية الرياض في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الشباب اليوم.

سجل سلبي للاتفاق

ويحل الاتفاق ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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ويملك فارس الدهناء سجلًا سلبيًا ضد أندية الرياض في الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهته أمام الشباب اليوم، حيث إنه خاض 36 مباراة، ولم يتمكن من تحقيق الفوز سوى 3 مرات، وخسر 23 لقاء، وتعادل 10 مرات.

الاتفاق
لاعبو الفريق في الدوري – المصدر spl

ويعود آخر فوز للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أمام أندية الرياض إلى أكتوبر 2021، عندما تمكن من الفوز على النصر، كما أنه لم يتمكن من تحقيق فوزين متتاليين أمامهم من قبل.

وسبق أن لعب الفريقان 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا لليوث، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 5 لصالح فارس الدهناء، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

الشباب ضد الاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الشباب والاتفاق في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الاتحاد، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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