الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف

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ترأس المدير العام لإدارة تعليم الجوف، سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم المساعدين ومديري الإدارات، أكد فيه أهمية تطبيق الانضباط الوظيفي.
ونشرت إدارة تعليم الجوف على حسابها الرسمي “تويتر” صورة للاجتماع؛ للتأكيد على أهمية تطبيق الانضباط الوظيفي لضمان حماية الموظف وسير العمل بانتظام.
ويهدف نظام الانضباط الوظيفي الجديد في المملكة إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، ويسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود أحكامها.