الانهيارات الصخرية تُغلق عقبتي الباحة وحزنة

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة أعمال الصيانة والنظافة لعقبتي الباحة وحزنة، وذلك بعدما تسببت الأمطار والسيول في حدوث انهيارات صخرية عليهما؛ مما أدى لتعطيل حركة سير المركبات.

تحذير

ودعا مرور منطقة الباحة قائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لما تشهده المنطقة ومحافظاتها من أمطار وضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.