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بهدف سجله يوسف المزيريب

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس الملك

2022-12-22 الساعة 5:47
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الرائد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك لموسم 2022/ 2023، بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الباطن ضد الرائد التي أُقيمت على ملعب الفريق السماوي بشكل سريع من الفريقين، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

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وانحصر اللعب في وسط الملعب، فيما ظهر الدفاع بشكل منظم، ما صعب مهمة هز الشباك، وحاول الفريقان الضغط والتسجيل في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

الباطن والرائد في كأس الملك
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

فوز الباطن ضد الرائد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق السماوي بشكل أفضل، ونجح في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 50، إلا أن الحكم ألغاه وسط اعتراضات كبيرة من اللاعبين.

الباطن ضد الرائد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 76، بعد كرة ثابتة لعبها محمد فريح، وقابلها يوسف المزيريب برأسية رائعة؛ لتهتز الشباك بالهدف الأول.

واشتعلت المباراة بعد الهدف، حيث حاول الفريق الريداوي تعديل النتيجة، وسط دفاع قوي من السماوي للحفاظ على التقدم، لتنتهي المباراة بفوز الباطن ضد الرائد بهدف دون رد، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

يوسف المزيريب
جانب من أحداث المباراة – المصدر @KingCupSA

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