البدر: منتخب المغرب حقق إنجازًا تاريخيًّا بالمونديال

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أكد الكاتب الرياضي خالد البدر، أن الدوري المغربي ليس الأقوى عربيًّا ولا الدوري الأفضل على مستوى قارة إفريقيا، ومع ذلك حقق منتخب أسود الأطلس إنجازًا تاريخيًّا بالتأهل إلى دور الثمانية لأول مرة يحققها منتخب عربي، وجاء الصعود على حساب منتخب إسبانيا الماتادور، بركلات الترجيح.
وكتب خالد البدر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، أن المدرب المغربي وليد الركراكي حصل على شهادة التدريب قبل أعوام قليلة رغم ذلك دوّن لنفسه وللمنتخبات العربية إنجازًا للتاريخ من الصعب تكراره على المدى القريب.
وحقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًّا لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور والرابع إفريقيًّا بعد منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا.
وكان منتخب أسود الأطلس تفوق على المنتخب الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.