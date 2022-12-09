البرازيل تستعد بوصفة أمام كرواتيا

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يستعد المنتخب البرازيلي في حملته مساء اليوم لاستعادة لقب بطولة كأس العالم الغائب عنه حينما يلتقي مع نظيرة المنتخب الكرواتي الذي يسعى لتحقيق إنجاز جديد في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب المدينة التعليمية ضمن دور الثمانية لمونديال قطر.
ويحمل المنتخب البرازيلي الطموحات في بلوغ الدور قبل نهائي المونديال للمرة 12 في تاريخه، إذ لم يتمكن المنتخب البرازيلي من عبور دور الثمانية سوى مرة واحدة بعد أن توج بلقبه الأخير بنسخه 2002، ويستعد اللاعب البرازيلي نيمار قيادة راقصي السامبا نحو تحقيق انتصار جديد في المونديال اليوم.
من جانبه يدخل وصيف نسخه مونديال روسيا 2018 المنتخب الكرواتي للتأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه رغم صعوبة المباراة.
وقبل 4 سنوات تأهلت كرواتيا لدور 16 بعد عبورها الدنمارك بركلات الترجيح وفي نسخه 2022 ابتسمت له بعد أن تغلب على المنتخب الياباني بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.
ومن المتوقع أن يدفع مدرب المنتخب البرازيلي بالخطة 4-3-3 التي تضم في حراسة المرمى أليسون بيكر، وفي قلب الدفاع إيدر ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، دانيلو وفي خط الوسط لوكاس باكيتا، كاسيميرو، نيمار.
فيما يعتمد راقصو السامبا بالهجوم على ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور، رافينيا.
أما مدرب المنتخب الكرواتي الذي من المتوقع أن يدخل بالتشكيلة التالية في حارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش.
وفي قلب الدفاع جوسيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، يوسكو جفارديول، برونا باريسيتش.
فيما يقود خط الوسط لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش.
أم في قلب الهجوم إيفان بيريسيتش، ماركو ليفاجا، أندريه كراماريك.