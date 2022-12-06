البرازيل تهزم كوريا الجنوبية برباعية وتواجه كرواتيا بدور الـ8

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صعد منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز العريض على منتخب كوريا الجنوبية برباعية لهدف في دور ثمن النهائي.
هدف كوريا الجنوبية "76": البرازيل 4-1 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/BeAXeTi20Uقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب السيليساو برباعية دون رد، حيث سجل بطل العالم 5 مرات، 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.
هدف البرازيل "36": #البرازيل 4-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/ijNuH8z02G
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب الكوري الجنوبي بيك سونج هو، الهدف الوحيد لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ77.
هدف البرازيل "28": البرازيل 3-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/cFrXW3zewD
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وسيواجه المنتخب البرازيلي، منتخب كرواتيا يوم الجمعة القادمة في دور الثمانية، حيث تأهل منتخب كرواتيا لدور الثمانية بعد إقصائه لمنتخب اليابان أمس الاثنين.
هدف البرازيل "7": #البرازيل 1-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/wkFFicZG2M
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
هدف البرازيل "13": البرازيل 2-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/CEumVnX9sg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022