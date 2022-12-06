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البرازيل تهزم كوريا الجنوبية برباعية وتواجه كرواتيا بدور الـ8

2022-12-06 الساعة 12:14
البرازيل تهزم كوريا الجنوبية برباعية وتواجه كرواتيا بدور الـ8
المواطن - محمد سمعه

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صعد منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز العريض على منتخب كوريا الجنوبية برباعية لهدف في دور ثمن النهائي.

البرازيل ضد كوريا الجنوبية

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب السيليساو برباعية دون رد، حيث سجل بطل العالم 5 مرات، 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.

فينسيوس جونيور - البرازيل وكوريا الجنوبية

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب الكوري الجنوبي بيك سونج هو، الهدف الوحيد لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ77.

وسيواجه المنتخب البرازيلي، منتخب كرواتيا يوم الجمعة القادمة في دور الثمانية، حيث تأهل منتخب كرواتيا لدور الثمانية بعد إقصائه لمنتخب اليابان أمس الاثنين.

ريتشارلسون

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