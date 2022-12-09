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في افتتاح ربع نهائي المونديال

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة

2022-12-09 الساعة 5:21
البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة
المواطن - الرياض

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أعلن المديران الفنيان تيتي ووزلاتكو داليتش عن التشكيل الرسمي لمواجهة البرازيل وكرواتيا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة البرازيل وكرواتيا

وتُقام مباراة البرازيل وكرواتيا، اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، على استاد المدينة التعليمية، وذلك في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 في قطر.

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منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @CBF_Futebol

وتأهل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم إلى منافسات الدور ربع النهائي من المونديال بعد الفوز على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز عقبة اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @fifaworldcup_ar

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل السيليساو في مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم، كالتالي؛ أليسون بيكر، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، دانيلو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، رافينيا، نيمار، ريتشارليسون وفينيسيوس جونيور.

تشكيل البرازيل وكرواتيا
تشكيل البرازيل – المصدر @CBF_Futebol

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، كالتالي؛ دومينيك ليفاكوفتش، يوشكو جفارديول، ديان لوفرين، جوزيب يورانوفيتش، بورنا سوسا، مارسيلو بروزفيتش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش، أندري كراماريتش وماريو باساليك.

تشكيل كرواتيا
تشكيل كرواتيا – المصدر @HNS_CFF

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