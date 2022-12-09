البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة

أعلن المديران الفنيان تيتي ووزلاتكو داليتش عن التشكيل الرسمي لمواجهة البرازيل وكرواتيا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة البرازيل وكرواتيا

وتُقام مباراة البرازيل وكرواتيا، اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، على استاد المدينة التعليمية، وذلك في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم إلى منافسات الدور ربع النهائي من المونديال بعد الفوز على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز عقبة اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل السيليساو في مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم، كالتالي؛ أليسون بيكر، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، دانيلو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، رافينيا، نيمار، ريتشارليسون وفينيسيوس جونيور.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، كالتالي؛ دومينيك ليفاكوفتش، يوشكو جفارديول، ديان لوفرين، جوزيب يورانوفيتش، بورنا سوسا، مارسيلو بروزفيتش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش، أندري كراماريتش وماريو باساليك.