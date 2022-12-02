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قاتلوا من أجل الصدارة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا الجنوبية

2022-12-02 الساعة 4:22
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا الجنوبية
المواطن - متابعة

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قام الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتوجيه رسالة لتحفيز لاعبي المنتخب قبل اللقاء المرتقب أمام كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، حيث يخوض منتخب البرتغال مواجهته الأخيرة فى مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر أمام كوريا الجنوبية في الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب “المدينة التعليمية”، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

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الصدارة

ونشر حساب البرتغال صورة للاعبين وعلق: “قاتلوا من أجل الصدارة والمركز الأول”.

ويدخل منتخب البرتغال مواجهة كوريا الجنوبية بعدما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة، بعد فوزه في الجولة الأولى أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بجانب انتصاره على أوروجواي في الجولة الثانية بثنائية نظيفة.

رغبة كورية

من جهة أخرى، يدخل الشمشون الكورى باحثًا عن الفوز من أجل التأهل لدور الـ 16 في حال تعادل منتخبي أوروجواى وغانا، بعد هزيمته في لقاء الجولة الأخيرة أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بجانب تعادله في المباراة الأولى أمام الأوروجواي بدون أهداف.

وجمعت مواجهة واحدة بين المنتخبين تاريخيًا على مستوى المونديال، في نسخة عام 2002، وحقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز بهدف نظيف في مرحلة المجموعات.

ويتفوق المنتخب البرتغالي على نظيره الكوري، من حيث القيمة التسويقية، إذ تبلغ قيمة برازيل أوروبا 937 مليون يورو، في المقابل تصل قيمة الشمشون الكوري 164.48 مليون يورو.

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