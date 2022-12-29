البرد القارس سبب ارتفاع الضغط ونبضات القلب

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حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من التعرض للبرد القارس، مشيراً إلى أن مثل هذا التعرض قد يكون سبباً من أسباب ارتفاع نبضات القلب والضغط.
وأوضح النمر، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، ضرورة قياس الضغط والنبض عند ظهور تلك الأعراض، لافتًا إلى ان القلب يتحمل العبء الأكبر في توزيع الحرارة على جسم الإنسان في الشتاء القارس لذلك يجب أن تهتم به من خلال:
١.التدفئة المناسبة ومنها تغطية الرأس والأطراف: اليدين والقدمين.
٢. شرب السوائل الدافئة.
٣. ممارسة الرياضة في جو معتدل (درجة ٢٥ مئوية).
٤.احذر مما يوجِب الغُسْلَ.