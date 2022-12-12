البرق يضيء سماء جدة ولقطات توثق الحالة

أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال
نشرت “قناة الإخبارية”، فيديو يظهر أضواء البرق وهي تضيء سماء جدة في مشهد بديع، تظلله أجواء ممطرة تزامنًا مع بدء ذروة الحالة المطرية في مكة المكرمة وجدة.
فيديو | البرق يضيء سماء جدة #الإخبارية pic.twitter.com/9BcweLgY1gقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022
رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديثٍ له، مستوى التنبيه المتقدم على جدة إلى “تحذير”، وسط تأكيد للأرصاد بمراقبة الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها على مدار الساعة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هبوب عواصف رعية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تستمر حتى العاشرة من صباح اليوم الاثنين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يصاحب الحالة المطرية نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.