البرق يضيء سماء جدة ولقطات توثق الحالة

نشرت “قناة الإخبارية”، فيديو يظهر أضواء البرق وهي تضيء سماء جدة في مشهد بديع، تظلله أجواء ممطرة تزامنًا مع بدء ذروة الحالة المطرية في مكة المكرمة وجدة.

تحذير الأرصاد

رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديثٍ له، مستوى التنبيه المتقدم على جدة إلى “تحذير”، وسط تأكيد للأرصاد بمراقبة الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها على مدار الساعة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني.

عواصف وأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هبوب عواصف رعية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تستمر حتى العاشرة من صباح اليوم الاثنين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة.

التأثيرات المصاحبة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يصاحب الحالة المطرية نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.