البركاوي يمنح الرائد التقدم في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الرائد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم الفريق الريداوي بهدف دون رد.

تقدم الرائد ضد الباطن

وبدأت مباراة الباطن ضد الرائد المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وحاول الفريقان هز الشباك مبكرًا، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع.

ونجح الفريق الريداوي في فض في اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 30 عن طريق كريم البركاوي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن تعديل النتيجة.

وضغط الفريقان بقوة، أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الرائد بهدف نظيف.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، فيما يملك الفريق الريداوي 9 نقاط، ليحتل المركز الحادي عشر.