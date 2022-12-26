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ضمن منافسات الجولة العاشرة

البركاوي يمنح الرائد التقدم في الشوط الأول

2022-12-26 الساعة 4:38
البركاوي يمنح الرائد التقدم في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الرائد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم الفريق الريداوي بهدف دون رد.

تقدم الرائد ضد الباطن

وبدأت مباراة الباطن ضد الرائد المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وحاول الفريقان هز الشباك مبكرًا، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع.

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الباطن ضد الرائد
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح الفريق الريداوي في فض في اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 30 عن طريق كريم البركاوي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن تعديل النتيجة.

الباطن ضد الرائد
جانب من المباراة – المصدر spl

وضغط الفريقان بقوة، أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الرائد بهدف نظيف.

الباطن والرائد
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، فيما يملك الفريق الريداوي 9 نقاط، ليحتل المركز الحادي عشر.

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