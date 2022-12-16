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بنتيجة 507 أصوات مقابل 12 صوتًا فقط

البرلمان الأوروبي يعتبر مجاعة هولودومور إبادة جماعية ضد أوكرانيا

2022-12-16 الساعة 12:22
البرلمان الأوروبي يعتبر مجاعة هولودومور إبادة جماعية ضد أوكرانيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اعترف أعضاء البرلمان الأوروبي بمجاعة هولودومور باعتبارها إبادة جماعية ضد شعب أوكرانيا، وذلك بنتيجة 507 أصوات مقابل 12 صوتًا فقط، بحسب وكالة يورو نيوز.

ما هي هولودومور؟ 

خلال أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، اجتاحت مجاعة مدمرة أوكرانيا وأجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي آنذاك، مما أسفر عن مقتل الملايين في هذه العملية.

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عزا بعض المؤرخين ذلك إلى سياسات التجميع الزراعي الكارثية التي أطلقها الزعيم السوفياتي السابق، جوزيف ستالين، ومع ذلك، يقول آخرون إنها كانت محاولة لتدمير الشعب الأوكراني.

حجة البرلمان الأوروبي

وأكد البرلمان الأوروبي في حجته بالاعتراف بأن هولودومور كانت إبادة جماعية، على أن المجاعة كانت تمتلك النية لتدمير مجموعة من الناس من خلال تعمد إلحاق ظروف معيشية تؤدي بلا هوادة إلى إبادتهم جسديًا.

البرلمان الأوروبي يقر هولودومور باعتبارها إبادة جماعية ضد أوكرانيا

اتهام بوتين بإبادة أخرى

ويأتي التصويت وسط مزاعم بأن رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، يشن إبادة جماعية ضد الشعب الأوكراني، من خلال القضاء على البنية التحتية المدنية، وإخراج الأطفال قسرًا من الدولة ووضعهم في أسر روسية.

وفي المقابل، فإنه لطالما نفت روسيا مثل هذه المزاعم، قائلة إنها تركز على أهداف عسكرية مشروعة.

ويُذكر أن البرلمان الأوروبي قد جدد إدانته الشديدة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث أكدوا في وثيقة جديدة دعم الاتحاد الكامل لاستقلال كييف وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وكذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس ضد موسكو.

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