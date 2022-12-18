البرلمان البريطاني: الأزمات كشفت ضعف إنجلترا

قال أعضاء البرلمان البريطاني، إن قدرة بريطانيا على الاستجابة للصدمات العالمية الزلزالية تم اختبارها مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة، من جائحة كوفيد -19 إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

وتابع: هذه الأحداث كشفت ضعفنا، مما جعل من الواضح أن الأمة بحاجة إلى أن تصبح أكثر مرونة، ويمكن البدء من خلال اتباع خط رفيع بشأن العلاقات مع الصين.

اعتبار الصين تهديد رسمي

وقال البرلمان البريطاني، إنه ينبغي اعتبار الصين تهديدًا رسميًا إذا أرادت المملكة المتحدة أن تظل قوة عالمية ثقيلة، كما يجب أن تخفف روابطها الاقتصادية للدفاع عن قيمها.

وحذرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم (FAC)، من أنه يجب تجنب التحول للصين لأنه أمر محفوف بالمخاطر.

وأضافت أنه من المهم بشكل خاص تعزيز الوجود العالمي للمملكة المتحدة وذلك في ضوء التهديدات الموجهة نحو جزيرة تايوان المستقلة والحرب في أوكرانيا.

تعزيز بريطانيا لقدرتها على الصمود

وفي تقرير جديد حول تحديث المراجعة للدفاع والسياسة الخارجية، دعت لجنة الشؤون الخارجية بريطانيا إلى تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التهديدات الدولية بما في ذلك الصين إذا أرادت أن تظل لاعبًا ذا ثقل عالمي.

ولتحقيق ذلك، أوصت اللجنة بإحضار ما أسمته بـ قيادة وطنية جديدة للصمود، وإطلاق اجتماعات منتظمة بين الحكومات حول هذه القضية.

وحذر التقرير من أن الصين تشكل تهديدًا كبيرًا للمملكة المتحدة على العديد من المستويات المختلفة، مستشهدة بالمخاطر المحتملة مثل سرقة الملكية الفكرية وترهيب المواطنين البريطانيين.

على الرغم من مخاوفهم، قال النواب إن الحكومة يجب أن تواصل العمل مع الصين في المجالات الرئيسية، وأصروا على أن هذا أمر حيوي لمتابعة بعض الأهداف العالمية، مثل مكافحة تغير المناخ.