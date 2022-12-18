Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
دعا لاعتبار الصين تهديدًا رسميًا

البرلمان البريطاني: الأزمات كشفت ضعف إنجلترا

2022-12-18 الساعة 6:31
البرلمان البريطاني: الأزمات كشفت ضعف إنجلترا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قال أعضاء البرلمان البريطاني، إن قدرة بريطانيا على الاستجابة للصدمات العالمية الزلزالية تم اختبارها مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة، من جائحة كوفيد -19 إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

وتابع: هذه الأحداث كشفت ضعفنا، مما جعل من الواضح أن الأمة بحاجة إلى أن تصبح أكثر مرونة، ويمكن البدء من خلال اتباع خط رفيع بشأن العلاقات مع الصين.

قد يهمّك أيضاً
Img

100 ألف ريال غرامة التوصيل المخالف بشبكة المياه أو الصرف الصحي

Img

ميسي ورفاقه يتوجون بكأس العالم 2022

اعتبار الصين تهديد رسمي

وقال البرلمان البريطاني، إنه ينبغي اعتبار الصين تهديدًا رسميًا إذا أرادت المملكة المتحدة أن تظل قوة عالمية ثقيلة، كما يجب أن تخفف روابطها الاقتصادية للدفاع عن قيمها.

البرلمان البريطاني الأزمات كشفت ضعف إنجلترا (2)

وحذرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم (FAC)، من أنه يجب تجنب التحول للصين لأنه أمر محفوف بالمخاطر.

وأضافت أنه من المهم بشكل خاص تعزيز الوجود العالمي للمملكة المتحدة وذلك في ضوء التهديدات الموجهة نحو جزيرة تايوان المستقلة والحرب في أوكرانيا.

تعزيز بريطانيا لقدرتها على الصمود

وفي تقرير جديد حول تحديث المراجعة للدفاع والسياسة الخارجية، دعت لجنة الشؤون الخارجية بريطانيا إلى تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التهديدات الدولية بما في ذلك الصين إذا أرادت أن تظل لاعبًا ذا ثقل عالمي.

البرلمان البريطاني الأزمات كشفت ضعف إنجلترا

ولتحقيق ذلك، أوصت اللجنة بإحضار ما أسمته بـ قيادة وطنية جديدة للصمود، وإطلاق اجتماعات منتظمة بين الحكومات حول هذه القضية.

وحذر التقرير من أن الصين تشكل تهديدًا كبيرًا للمملكة المتحدة على العديد من المستويات المختلفة، مستشهدة بالمخاطر المحتملة مثل سرقة الملكية الفكرية وترهيب المواطنين البريطانيين.

على الرغم من مخاوفهم، قال النواب إن الحكومة يجب أن تواصل العمل مع الصين في المجالات الرئيسية، وأصروا على أن هذا أمر حيوي لمتابعة بعض الأهداف العالمية، مثل مكافحة تغير المناخ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية