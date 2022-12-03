Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
 يطهون الطعام على نار الشموع

البريطانيون يأكلون طعام الحيوانات الأليفة بسبب ارتفاع الأسعار

2022-12-03 الساعة 8:43
البريطانيون يأكلون طعام الحيوانات الأليفة بسبب ارتفاع الأسعار
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

اتخذ البريطانيون مواقف صادمة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار الفواتير والطعام والطاقة حيث باتوا يأكلون طعام الحيوانات الأليفة ويحاولون تسخين وجبات الطعام باستخدام الشموع نتيجة أزمة تكلفة المعيشة، بحسب ما قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

أعلى معدل للتضخم 

وأضافت أن ذلك يأتي مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 41 عامًا، وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 16.4% في أكتوبر فيما يعد أكبر ارتفاع منذ عام 1977.

قد يهمّك أيضاً
Img

احذر من تطبيقات الصور عبر الأجهزة الذكية

Img

واتساب يطرح ميزة تسهل مراسلة نفسك

البريطانيون يأكلون طعام الحيوانات الأليفة بسبب ارتفاع الأسعار

وأردفت أن الأسر حاليًا تضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة فإما الاختيار بين التدفئة أو تناول الطعام.

وقال التقرير: هذا نوع من أنواع القصص المروعة التي تحدث على أرض الواقع في بريطانيا فقد ارتفعت الأسعار بأسرع معدل لها منذ أربعة عقود ومن المقرر أن تستمر الأجور في المملكة المتحدة في الثبات أو الانخفاض.

اعتماد متزايد على بنوك الطعام

وتابع: هناك عدد متزايد من الأشخاص يعملون في وظائف القطاع العام مثل التدريس والرعاية الصحية مجبرين على الاعتماد على بنوك الطعام مع اشتداد أزمة تكلفة المعيشة كما تحدث إضرابات جماعية بين العاملين في التعليم والصحة وصناعة السكك الحديدية للمطالبة بتحسين الأجور.

البريطانيون يأكلون طعام الحيوانات الأليفة بسبب ارتفاع الأسعار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...
أخبار رئيسية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

أخبار رئيسية
الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...
العالم

رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...

العالم
توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين
آخر الاخبار

ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين

آخر الاخبار
الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا
كأس العالم

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

كأس العالم
الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا
العالم

الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا

العالم