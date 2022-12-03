البريطانيون يأكلون طعام الحيوانات الأليفة بسبب ارتفاع الأسعار

اتخذ البريطانيون مواقف صادمة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار الفواتير والطعام والطاقة حيث باتوا يأكلون طعام الحيوانات الأليفة ويحاولون تسخين وجبات الطعام باستخدام الشموع نتيجة أزمة تكلفة المعيشة، بحسب ما قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

أعلى معدل للتضخم

وأضافت أن ذلك يأتي مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 41 عامًا، وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 16.4% في أكتوبر فيما يعد أكبر ارتفاع منذ عام 1977.

وأردفت أن الأسر حاليًا تضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة فإما الاختيار بين التدفئة أو تناول الطعام.

وقال التقرير: هذا نوع من أنواع القصص المروعة التي تحدث على أرض الواقع في بريطانيا فقد ارتفعت الأسعار بأسرع معدل لها منذ أربعة عقود ومن المقرر أن تستمر الأجور في المملكة المتحدة في الثبات أو الانخفاض.

اعتماد متزايد على بنوك الطعام

وتابع: هناك عدد متزايد من الأشخاص يعملون في وظائف القطاع العام مثل التدريس والرعاية الصحية مجبرين على الاعتماد على بنوك الطعام مع اشتداد أزمة تكلفة المعيشة كما تحدث إضرابات جماعية بين العاملين في التعليم والصحة وصناعة السكك الحديدية للمطالبة بتحسين الأجور.