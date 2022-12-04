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تؤكد موثوقية الخدمات أمام العملاء

البلدية والإسكان: خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية تُعزّز الامتثال

2022-12-04 الساعة 1:55
البلدية والإسكان: خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية تُعزّز الامتثال
المواطن - الرياض

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أكَّدت منصة “بلدي” أن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية تستهدف تعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، إذ يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم عن طريق منصة “التقييم الذاتي”، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريّاً،

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إطار استراتيجية التحول الرقمي لدعم قطاع الأعمال التجارية.

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الهدف من الخدمة

وتهدف الخدمة إلى بيان إجراءات التصنيف والتقييم الذاتي للمنشأة بصورة استرشادية ، وتسهيل عملية التقييم للمنشآت ضمن الأنشطة المقترحة مع تعريف المنشأة بالحدود المالية للمنافسات والمشاريع التي يمكنها التقدم عليها وفقًا لدرجة تصنيفها، إضافة إلى تعريف العملاء ومرتادي المحلات التجارية على مدى التزام المنشأة بالاشتراطات البلدية، وتعريف المنشأة بنقاط القوة والضعف قبل دخولها في إجراءات التصنيف، كما توفر على المنشأة تكبد عناء الذهاب إلى البلدية بعد استكمال إجراءات التقييم الذاتي و صدور الشهادة النهائية لمدة سنة من تاريخ الإصدار، كما تهدف الخدمة إلى تعريف المنشأة بالتقييم الحالي وتشجيع رفع الدرجة في التقييم المستقبلي .

خدمة التقييم الذاتي

وتمثل الأنشطة التجارية المرحلة الأولى من مراحل إطلاق خدمة التقييم الذاتي، والتي ستشمل مستقبلاً أنشطة مختلفة مثل: (الأنشطة التجارية الغذائي وغير الغذائي، الأنشطة الإنشائية للمباني، نشاط الحفريات، نشاط السكن الجماعي للأفراد)، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة من خلال الرابط https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=392

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